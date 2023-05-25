عبدالجليل يبحث إطلاق مشروع البرنامج الوطني لأمراض القلب

الوطن| رصد

بحث وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور عثمان عبد الجليل خلال اجتماع موسع مع مدير إدارة الصيدلة والمعدات والتجهيزات الطبيةوإدارة الشؤون الطبية، ورئيس وأعضاء اللجنة المشرفة على البرنامج الوطني لأمراض القلب آلية تنفيذ وإطلاق البرنامج الوطني خلال عام2023م.

وناقش الاجتماع استهداف علاج مرضى القلب وجراحات وتشوهات القلب (أطفال) من كل أنحاء ليبيا وتقييم مراكز وأقسام أمراض القلببالمستشفيات.

وشدد وزير الصحة على ضرورة الإسراع في اِطلاق البرنامج الوطني لأمراض القلب والذي يعد من ضمن البرامج الوطنية الإصلاحية التياعتمدتها استراتيجية وازرة الصحة.

كما وتناول الاجتماع الأسس المتبعة لإطلاق البرنامج الوطني لأمراض القلب وجاهزية أقسام القلب والعناية المركزة بالمستشفيات العامة منحيث التجهيزات الطبية والسعة السريرية وكفاءة الكوادر الطبية وتوفير المواد التشغيلية والأدوية وقدرة المرافق الصحية على إجراء جراحاتالقلب الدقيقة وإجراء القسطرة التشخصية والعلاجية.

وقد جاء هذا البرنامج ضمن استراتيجية قطاع الصحة لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية في كل مدن ومناطق ليبيا وتشمل البرامج الوطنيةالإصلاحية (جراحة العظام واستبدال المفاصل، أمراض القلب، تشخيص وعلاج مرضى الأورام زراعة القرنية، زراعة الكلى، تشخيص وعلاجتأخر الحمل والمساعدة على الانجاب، جراحات العمود الفقري).