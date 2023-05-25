الصويعي: ليبيا تحتاج الآن إلى تشكيل حكومة جديدة موحدة

ثمنت عضو مجلس النواب فاطمة الصويعي جهود لجنة (6+6) المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات.

وأشارت الصويعي في تصريح صحفي إلى أن الوضع في ليبيا الآن يستوجب تشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة مطعون في شرعيتها.

وقالت: “في حال أصرت حكومة الدبيبة على الإشراف على الانتخابات، فسينتج عن ذلك طعون في شرعية الانتخابات ونتائجها، ويؤدي إلى مشاكل أمنية وتعقيد المشهد”.

وأضافت أن “وجود حكومة موحدة تسيطر على كامل البلاد سيعطيها قوة للإشراف على الانتخابات كون كل الأجهزة الأمنية تحت تنسيق وإدارة واحدة”.

وتابعت: “لا يوجد خلاف كبير داخل قبة البرلمان على ضرورة إعادة تشكيل حكومة مصغرة ولو بعدد وزراء قليل، لكن لا يوجد حتى الآن مشروع مقدم بشكل رسمي حول انتخاب السلطة الجديدة”.

وكانت لجنة 6+6 قالت في بيان إنها حققت تقدما كاملا بشأن النقاط المتعلقة بانتخاب “رئيس الدولة ومجلس الأمة” وكيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر القوائم الحزبية والفردية.