المريمي: لجنة”6+6” مستمرة في مناقشة ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين

الوطن| رصد

قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، إن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية” 6+6 “مستمرة في نقاش النقاط الخلافية، و أبرزها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للرئاسة أو مجلس النواب.

وأضاف المريمي في تصريحات صحفية، أن لجنة ” 6+6 ” تعمل في أجواء إيجابية في المغرب، وتوصلت إلى نقاط مهمة، وفق البيان الصادر عنها، أمس الثلاثاء، متابعًا ننتظر نتائج اجتماعات اللجنة نهاية شهر يونيو المُقبل.

والجدير بالذكر أن اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6” يوم أمس الثلاثاء، أصدرت بيانًا أعلنت فيه تحقيق توافق كامل بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة، علاوة على كيفية إشراك الأحزاب السياسية في انتخابات مجلس النواب عبر قوائم حزبية أو ترشحات فردية، دون أن تقدم مزيدًا من التفاصيل بشأن النقاط المتفق عليها.