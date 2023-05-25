السفير الفرنسي يحذر المعرقلين للانتخابات: نظام العقوبات الأوروبي يخضع لمراجعة سنوية

اعتبر سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، أن الانتخابات في ليبيا تعد محطة ضرورية لاستقرار البلاد، وعلى الفاعلين الليبيين تذكر أن هناك نظام عقوبات أوروبي يخضع لمراجعة سنوية.

وقال “مهراج”، في تصريحات صحفية، إن نظام العقوبات يستهدف أولئك من يهدّدون الاستقرار وحقوق الإنسان في ليبيا ومن يعيقون الانتقال السياسي، وعلى الجميع تذكر وجود إجماع دولي حول إجراء الانتخابات في ليبيا.

وأضاف، “يجب التأكد من أن جميع المرشحين على قدم المساواة وأنه لا يجوز استخدام الأموال العامة لأغراض الحملة الانتخابية، وأن بعض الشخصيات الفاعلة بالساحة الليبية تخشى بالفعل فقدان موقعها الراهن عبر الانخراط بالعملية الانتخابية المستهدفة”.

وتابع “رغم تلك المخاوف لا يوجد هناك من أعلن معارضته إجراء الانتخابات، وأن المخاوف حول الانتخابات يمكن معالجتها عبر ضمان أن تتسم المنافسة الانتخابية بالنزاهة والعدالة، واحترام الجميع نتائج صندوق الاقتراع.