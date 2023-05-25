“الكبير”: نشيد بالتقدم غير المسبوق الذي حققته لجنة “6+6”

الوطن| رصد
أشاد عضو مجلس النواب المبروك الكبير بالتقدم غير المسبوق الذي تحقق بين أعضاء لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن التوافق التام حول النقاط الخلافية بحسب ما جاء في بيان اللجنة، وجاء هذا تعليقًا على بيان لجنة “6+6” الصادر عن ببوزنيقة المغربية.
وأشار الكبير إلى أن هذه النقاط لطالما كانت العائق أمام الوصول إلى صيغة توافقية على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ونوه عضو مجلس النواب إلى أن ما تبقى أمام اللجنة هو الصياغة القانونية والفنية، وهي عملية أعتقد أنها لن تمثّل مشكلة كبيرة أمام أعضاء اللجنة في الأيام المقبلة.
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