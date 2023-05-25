“الكبير”: نشيد بالتقدم غير المسبوق الذي حققته لجنة “6+6”

الوطن| رصد

أشاد عضو مجلس النواب المبروك الكبير بالتقدم غير المسبوق الذي تحقق بين أعضاء لجنة “6+6” المشتركة بين مجلسي النواب والدولة بشأن التوافق التام حول النقاط الخلافية بحسب ما جاء في بيان اللجنة، وجاء هذا تعليقًا على بيان لجنة “6+6” الصادر عن ببوزنيقة المغربية.

وأشار الكبير إلى أن هذه النقاط لطالما كانت العائق أمام الوصول إلى صيغة توافقية على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

‏ونوه عضو مجلس النواب إلى أن ما تبقى أمام اللجنة هو الصياغة القانونية والفنية، وهي عملية أعتقد أنها لن تمثّل مشكلة كبيرة أمام أعضاء اللجنة في الأيام المقبلة. ⁧