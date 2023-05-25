باتيلي: نحن بحاجة لدولة موحدة وقادة مدنيين وعسكريين للحفاظ على ليبيا

الوطن| رصد

شارك المبعوث الأممي لدى ليبيا “عبدالله باتيلي” في رئاسة الجلسة العامة الأولى لفريق العمل الأمني التابع للجنة المتابعة الدوليّة لعملية برلين على الأراضي الليبية.

وقال باتيلي خلال الاجتماع: “آمل أن يكون هذا الاجتماع هو الأول من بين سلسلة اجتماعات مجموعة العمل الأمنية التي يمكن عقدها في مناطق مختلفة من ليبيا“.

كما وأشار المبعوث الأممي إلى أن ليبيا لا تزال تواجه تحديات هائلة في طريقها للانتخابات، بما في ذلك ضمان بيئة آمنة ومأمونة، ومعالجة قضية التشكيلات المسلحة ، وتعزيز المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، وحماية حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وأضاف باتيلي مخاطبًا لجنة العمل الأمنية: “أعول على تعاونكم في تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا“، متبعًا “أحثكم على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز إنجازاتكم والتغلب على خلافاتكم.”

كما وأشاد باتيلي بالعمل الأخير الذي قامت به اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في الجمع بين الجهات الأمنية والعسكرية في طرابلس وبنغازي.

وأكد على ضرورة عدم التقليل من شأن الإنجازات التي تم تحقيقها حتى الآن – خاصة في دفع الحوار بشأن الانسحاب من المقاتلين والمرتزقة الأجانب“.

وختم المبعوث الأممي لدى ليبيا كلامه موضحًا أن الانتخابات لن تكون الحل لجميع المشاكل ، لكنها ستكون “البوابة إلى مستقبل أفضل“.