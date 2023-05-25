القابضة للاتصالات ترعى توقيع عقود تنفيذا لرؤية التحول الرقمي

وحضر أيضًا عضو مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات “محمد الأندلسي” ورئيس مجلس إدارة شركة البنية للاستثمار والخدمات “عاطف الاحرش” ومدير عام شركة البنية ومدير عام هيئة الاتصالات وأعضاء وفريق العمل من شركة البنية والهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.

ويعتبر هذا الحدث الأول من نوعه في تاريخ قطاع الاتصالات منذ تأسيس الشركة القابضة للاتصالات، ويأتي ضمن رؤية التحول الرقمي التي تعمل الشركة القابضة للاتصالات على تنفيذها والتي تتضمن مفهوم التكاملية بين مختلف أطراف قطاع الاتصالات بهدف تحسين جودة خدمات شركة البنية وتنفيذاً لرؤية الشركة القابضة للاتصالات وشركات المجموعة.