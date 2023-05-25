اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع مشترك “للرواية الشفوية في التاريخ الليبي”

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وقعت اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، والمركز الليبي للمحفوظات التاريخية، اتفاقية تعاون لتنفيذ المشروع المشترك للرواية الشفوية في التاريخ الليبي، “حفظ وصون وإتاحة”، جاء ذلك بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو”.

ووقعت الاتفاقية وزير التربية والتعليم موسى المقريف في الحكومة المنتهية ولايتها، ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمحفوظات التاريخية محمد الجراري، ورئيس اللجنة الوطنية للتَّربية والثقافة والعلوم.