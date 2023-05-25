ليبيا الأولى عالميا في الوزن الزائد لدى أطفالها

قالت منظمة الصحة العالمية، في تقرير لها إن ثلاثة من كل عشرة أطفال في ليبيا، دون سن الخامسة، يعانون من زيادة الوزن.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أن ليبيا تتصدر قائمة العشرة الأوائل، من حيث الأطفال الذين يعانون من زيادة الوزن في عام 2022، وهو ما أرجعته إلى النظام الغذائي غير الصحي.

ووفقًا للتحليل العالمي للإحصاءات بمنظمة الصحة لعام 2022، فإن 28.7% من أطفال ليبيا دون سن الخامسة يعانون من زيادة الوزن، محذرة من أن السمنة تسير في الاتجاه الخاطئ، ولا تظهر أي علامة فورية على التراجع.

وبعد ليبيا جاءت في المرتبة الثانية أستراليا في ثاني أعلى نسبة لبدانة الأطفال، إذ يمثل الذين يعانون من زيادة الوزن أكثر من خُمس جميع الأطفال دون سن الخامسة بنسبة 21.8%. وجاءت تونس ومصر وبابوا غينيا الجديدة في المراتب الثالثة والرابعة والخامسة بمعدلات 19 و18.8 و16%على التوالي.