أمطار متفرقة… حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا (الخميس 25 مايو 2023)

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 25 مايو 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتكاثر للسحب على شمال ليبيا يتخللها سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشرق مثيرة للأتربة والغبار.

راس اجدير حتى سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا المساء ويوم الغد يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على اغلب المناطق مابين (23-28)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على المناطق الساحلية مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة وتكون الفرصة أفضل يوم السبت على الجبل الأخضر تصحبها خلايا رعدية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم مثيرة للأتربة والغبار على بعض المناطق تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى غربية فشمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (24-28)مْ على مناطق أقصي الساحل الشرقي، وتسجل مابين (32-36)مْ على مناطق الخليج وسهل بنغازي وتسجل انخفاض يوم الغد ويكون ملحوظ يوم السبت.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على مناطق سبها والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط يوم الغد.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32-35)مْ, وتسجل تراجع طفيف بداية من يوم الغد.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال تتحول يوم الغد إلى شمالية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (20:05)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:01).