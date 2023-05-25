الطقس في ليبيا.. تكاثر للسحب وأمطار متفرقة على شمال البلاد

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في ليبيا، أن تتكاثر السحب على شمال البلاد، يتخللها سقوط أمطار متفرقة، مع نشاط للرياح خاصة على مناطق الشرق مثيرة للأتربة والغبار.

وكشفت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 23 و42 درجة مئوية.

في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة، السماء قليلة السحب تتكاثر مساء وغدا يتخللها سقوط أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 23 و28 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد، السماء قليلة السحب تتكاثر من مساء اليوم على المناطق الساحلية مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية على مناطق أقصي الساحل الشرقي، وبين 32 و36 درجة مئوية على مناطق الخليج وسهل بنغازي وتسجل انخفاضا غدا ويكون ملحوظا يوم السبت.

أما في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة، السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم على مناطق سبها والجفرة مع احتمال سقوط أمطار متفرقة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و35 درجة مئوية، وتسجل تراجعا طفيفا بداية من الغد.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 38 و42 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.