مبروكة توغي تشارك في الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة في الرباط

اختتمت، مساء الأربعاء 23 مايو 2022 بالرباط، أعمال الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة باعتماد إعلان الرباط.

دعا الاجتماع الوزاري الإفريقي للثقافة، إلى تعزيز التعاون الثقافي بين الدول الإفريقية؛ من أجل إرساء مقاربة تشاركية للتنمية الشاملة تعتمد الثقافة مرتكزا لها، وذلك بمشاركة مبروكة توغي وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة.

وأشاد وزراء الثقافة بالدول الإفريقية، في إعلان الرباط لتعزيز التعاون الثقافي، الذي توج أعمال هذا الاجتماع، من أجل وضع المرتكزات الأساسية لتعزيز التعاون الثقافي بين دول القارة والتفكير في وضع الآليات الضرورية لتطوير عمل ثقافي مشترك لما فيه خير حاضر ومستقبل مواطنيها.

وأكد الإعلان، على الأهمية الاستراتيجية للثقافة في بناء مجتمعات المعرفة وتعزيز التقارب والمساهمة في جهود التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.

وشدد على الدور الرئيسي للثقافة في مكافحة الفقر وتحقيق التماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد وبين مواطني دولنا الأفريقية ككل.

والتزم الوزراء المشاركون -وفقاً لإعلان الرباط- بمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات والأعمال الفنية الأفريقية والترويج لعمليات استعادتها، وتوطيد التقارب والتعايش بين ساكنة وثقافات العالم، وتقوية إسهام الشباب الأفريقي في التنمية المستدامة.