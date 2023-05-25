| برلماني يشيد بالتقدم الذي تحقق بين أعضاء لجنة 6+6 حول النقاط الخلافية

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2023/05/25 على الساعة 09:35

ليييا المستقبل: أشاد عضو مجلس النواب المبروك، تعليقا على بيان لجنة (6+6) الصادر أمس الثلاثاء بـ بوزنيقة المغربية، بالتقدم غير المسبوق الذي تحقق بين أعضاء لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب و الدولة بشأن التوافق التام حول النقاط الخلافية بحسب ما جاء في بيان اللجنة.

وقال إن هذه النقاط لطالما كانت العائق أمام الوصول إلى صيغة توافقية على مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأشار إلى أن ما تبقى أمام اللجنة هو الصياغة القانونية والفنية، وهي عملية أعتقد أنها لن تمثّل مشكلة كبيرة أمام أعضاء اللجنة في الأيام المقبلة.