رياح مثيرة للأتربة على شرق ليبيا وتوقعات بحدوث تراجع في درجات الحرارة مطلع الأسبوع القادم

أخبار ليبيا 24

تشهد مناطق شرق ليبيا، اليوم الخميس، هبوب رياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق الخليج وسهل بنغازي مع ارتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم. وتنشط الرياح الشمالية من حين إلى آخر على غرب ليبيا.

وتتكاثر السحب، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية، من مساء اليوم على شمال ليبيا خاصة على أقصى الشمال الغربي، ويتخللها أمطار متفرقة وخلال رعدية أحيانا.

وذكرت الأرصاد، أنها قد تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي، سبها والجفرة، وتكون الفرصة أفضل لسقوط أمطار يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

وتوقعت الأرصاد تراجع درجات الحرارة يوم السبت على معظم مناطق البلاد.