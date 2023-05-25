الحامي: الغموض يكتنف شروط ترشح الرئيس وهو مربط فرس الخلاف بين مجلسي النواب والدولة

ليبيا – علقت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، حول تفصيل بيان اللجنة في الجانب الفني المتعلق بالانتخابات البرلمانية دون الحديث عن شروط الترشح الجدلية الخاصة بالانتخابات الرئاسية.

الحامي قالت في تصريح لموقع “العربي الجديد” إن الغموض يكتنف ترشح الرئيس وهو مربط فرس الاختلاف، فالبيان لم يوضح الحلول للخلاف حول شروط ترشح الرئيس.

واعتبرت أن التعديل الدستوري يمنح اللجنة صلاحيات واسعة، منها التوافق دون الرجوع إلى المجلسين، مستبعدةً حدوث توافق بين أعضاء اللجنة إلا إن قرر ممثلو امجلس الدولة التنازل عن شرط منع العسكريين ومزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات الرئاسية”.