أدوية منتهية الصلاحية في مستشفى غات العام (صور)

الوطن| رصد

قال مركز الرقابة على الأغدية والأدوية، إنه تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية في بعض أقسام مستشفى غات العام.

جاء ذلك خلال حملة للجنة الأمن الغذائي والدوائي بإشراف قسم الرقابة الدخلية بمكتب غات للرقابة على الأغدية والأدوية.

ووفق المركز، فإنه وعلى إثر هذه الحملة تم رصد عدة مخالفات أبرزها وجود أدوية منتهية الصلاحية في بعض الأقسام، وتكدس القمامة والمخلفات الطبية وعدم التخلص منها بشكل مناسب.

وأشار المركز في بيان إلى إحالة جميع المخالفات إلى جهاز الحرس البلدي من حيث الاختصاص.