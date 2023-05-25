لجنة الشؤون الخارجية تعقد اجتماعا لبحث عمل مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا

التقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، يوسف العقوري، برئيس مجلس الأمن القومي المستشار إبراهيم بوشناف، و رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، بريكة بالتمر.

يأتي ذلك في إطار مبادرة لجنة الخارجية لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني وتهيئة الظروف المناسبة لذلك، حيث تناول الاجتماع آخر مستجدات المجتمع المدني وأوضاع المفوضية.

وخلال الاجتماع، أبدى رئيس مجلس الأمن القومي حرص المجلس على التعاون فيما يتعلق بوضع الإطار القانوني المناسب من خلال تعديل القانون رقم 19 المتعلق بالجمعيات الأهلية وتقديمه بشكل إجرائي صحيح، وضرورة أن يوائم التعديل بين حقوق الإنسان ومتطلبات الحفاظ على الأمن القومي وأن تحترم مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الأجنبية دور السلطات الليبية.

وجدد بوشناف، حرص المجلس على تسهيل عملية التسجيل وخاصة ما يتعلق بالموافقات الأمنية .

كما استعرضت، بريكه بالتمر، أبرز التعديلات التي سوف يتم إضافتها لتحديث القانون 19 المتعلق بالجمعيات الأهلية من أجل أن يلائم المرحلة ويضع الضوابط المطلوبة وخاصة ما يتعلق بالتمويل، ويوفر الإطار المناسب لعمل مؤسسات المجتمع المدني وبما يحترم الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي صادقت عليها ليبيا وأبرزها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على أهمية وجود الإطار القانوني المناسب في أقرب وقت وعلى دور المفوضية كجسم تنفيذي يختص بتسجيل ومتابعة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

كما أكد على ضرورة التنسيق مع مجلس الأمن القومي خاصة ما يتعلق بالجوانب الأمنية ، وبما يراعي الحقوق الدستورية المنصوص عليها بخصوص العمل المدني.

واتفق المجتمعون على مواصلة التنسيق المشترك من أجل الاتفاق على أفضل الآليات لتسجيل منظمات المجتمع المدني وخاصة الأجنبية .