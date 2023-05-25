الدبيبة يتعهد باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة

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تعهد رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، باستمرار مشروع دعم السيارات لذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد الدبيبة، أن الحكومة قد أعطت أولوية لهذه الفئة بتفعيلها المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك، خلال احتفالية أُجريت في طرابلس، الثلاثاء، شهدت توزيع 50 سيارة كعدد رمزي للمستفيدين، الذين مثلوا مختلف المدن الليبية.

وتقدّر الدفعة الثانية من السيارات المخصصة لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة المقدرة بـ3000 سيارة. وقال الدبيبة، إن الحكومة خصصت، فيما سبق، 450 منحة زواج لهذه الشريحة، وزيادة مرتباتهم بنحو 45 بالمئة.

وكان الدبيبة قد أشرف على توزيع 2300 سيارة كدفعة أولى في مايو العام الماضي.