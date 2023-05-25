توقيع مذكرة تفاهم بين شركة هاتف ليبيا وجهاز الإسعاف والطوارئ لتفعيل الاستجابة الهاتفية الذكية

أخبار ليبيا 24

وقعت شركة هاتف ليبيا وجهاز الإسعاف والطوارئ مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير العمل المناط بغرفة العمليات وتفعيل منظومة الاستجابة الهاتفية الذكية.

كما تهدف إلى توفير كافة الإمكانيات التقنية، التي ستدخل بمركز الاتصالات المطور بجهاز الإسعاف، وربط كافة الفروع في ليبيا بغرفة العمليات وربط غرفة العمليات بكافة المستشفيات، ما يسهم في تقليل زمن الاستجابة السريعة.

وبدوره يقوم جهاز الإسعاف والطوارئ بدعم كافة فروع الشركة في ليبيا، بتوفير فرق مرافقة للمهندسين والفننين، الذين يعملون في الأماكن الخطرة، والتي من الممكن أن تسبب إصابات.

وقال جهاز الإسعاف والطوارئ إن هذه المذكرة تعد هي الخطوة الأولى في مشروع تطوير جهاز الإسعاف والطوارئ، الذي بدأ فعلا ويستمر بخطط تطويرية مستعجلة، من شأنها رفع مستوى الخدمة المقدمة من الجهاز.