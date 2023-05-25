الارصاد توضح تفاصيل المنخفض الجوي ومناطق الامطار غداً

أوضح المركز الوطني للارصاد الجوية في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا، أن المنخفض الجوي يؤثر على مناطق شرق ليبيا برياح جنوبية شرقية نشطة مثيرة للأتربة والغبار خاصة على مناطق (الخليج وسهل بنغازي).

وبحسب التقرير تشهد الاجواء إرتفاع في درجات الحرارة هذا اليوم على هذه المناطق، بينما تنشط الرياح الشمالية من حين الى اخر على غرب ليبيا.

ووفقا للتقرير تتكاثر السحب من مساء اليوم على (شمال ليبيا) خاصة على اقصى الشمال الغربي يتخللها امطار متفرقة يصحبها خلال رعدية احيانا وقد تشمل بعض مناطق الجنوب الغربي( سبها والجفرة)، وتكون الفرصة افضل لسقوط امطار يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.

وأشار التقرير إلى أن درجات الحرارة تشهد تراجع ملحوظ يوم السبت على معظم مناطق البلاد.

والله أعلم