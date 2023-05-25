بحضور سفير النيجر.. الكوني يبحث علاقات البلدين مع الرئيس بوعزوم

أجرى النائب بالمجلس الرئاسي، موسى الكوني، أمس الأربعاء اتصالا هاتفيا مع رئيس النيجر محمد بوعزوم، بحثا خلاله سبل تطوير علاقات البلدين، وتعزيز التعاون المشترك في مجال أمن الحدود، والاقتصاد والتجارة، والعمل على استكمال الطريق الرابط بين البلدين.

وجاء الاتصال خلال لقاء الكوني، بالسفير النيجري لدى ليبيا إسياد أغ كاتو، الذي أكد فيه الكوني لبوعزوم أن ليبيا والنيجر، يربطهما عمقًا استراتيجيًا طبيعيًا، ويجمع بينهما تكامل ثقافي وحضاري عبر التاريخ، معربًا عن أمله في المزيد من التنسيق اللوجستي، والأمني لتعزيز الأمن وتسهيل حركة التنقل الطبيعية، من أجل تطوير فرص التنمية والتبادل الاقتصادي بين البلدين، والمساهمة في خلق نهضة اجتماعية واقتصادية واستقرار المنطقة.

من جهته كشف الرئيس ابوعزوم عن استضافة العاصمة نيامي لقمة تجمع (س ص) خلال الفترة القادمة، من أجل مناقشة كل القضايا التي تهم الدول الأعضاء في التجمع.