أخبار ليبيا 24

قال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن النزاع الدائر في السودان يهدد بشكل مباشر الأمن في ليبيا والاستقرار في جنوب البلاد، بل في المنطقة بأسرها.

جاء ذلك الأربعاء في اجتماع مجموعة العمل الأمنية المعنية بليبيا والذي عقد لأول مرة في ليبيا.

وقال عبدالله باتيلي، إن السودان تمر بوضع صعب أدى إلى إزهاق المئات من الأرواح، وخَلَّف الآلاف من الضحايا، وتسبب في تهجيرٍ كبيرٍ للمدنيين، وفي اتساعِ رقعةِ أعمال العنف لتشمل عدة مدن وأقاليم خارج الخرطوم.

وأضاف، أن الأزمة في السودان تسببت بالفعل في حالة طوارئ إنسانية، وأثرت على حياة القاطنين في المناطق الحدودية.

وأشار إلى أن هذا الأمر يُنذر بخطر حدوث فراغ أمني قد يسهل على الجماعات المسلحة والإرهابية والإجرامية، ممارسة أعمالهم بحرية واستغلال الوضع لتحقيق مآربهم الشخصية، كما يهدد بتقويض جهود المجتمع الدولي الداعمة للسلام والديمقراطية سواء في السودان أو ليبيا.

وحث باتيلي المجتمعين على متابعة تطورات الوضع في السودان واتخاذ كل التدابير اللازمة للحؤول دون امتداد آثاره، مطالبا بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية وإيجاد حل سلمي للأزمة في السودان.