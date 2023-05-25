| ساباديل:اجتماع قادة عسكريين بآخرين من حكومة الدبيبة ومجموعة العمل الأمني “مناسبة تاريخية”

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2023/05/25 على الساعة 12:45

: وصف سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، خوسيه ساباديل، وجود قادة عسكريين في طرابلس واجتماعهم بآخرين تابعين لحكومة الدبيبة ومجموعة العمل الأمني بأنها مناسبة تاريخية.

وأكد خوسيه ساباديل، أن “الأمن عنصر أساسي في العملية السياسية، يجب أن يؤدي إلى الانتخابات والاستقرار والوحدة، وأن الاتحاد الأوروبي يدعم هذه الجهود”.

ومجموعة العمل الأمني هي مجموعة تشكلت عبر اجتماعات “برلين” عام 2020 وتتكون من: الاتحاد الأفريقي وفرنسا وإيطاليا وتركيا والمملكة المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وتترأسها حاليا دولة تركيا، ودورها يتلخص في تحقيق الاستقرار ومنع الاقتتال ومراقبة وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.

ووصل إلى العاصمة الليبية الأربعاء، خمسة من القادة العسكريين من الصف الأول للقوات التابعة لخليفة حفتر من أجل عقد اجتماع لأول مرة مع مجموعة العمل الأمنية بحضور المبعوث الأممي لدى ليبيا، عبدالله باتيلي “من أجل دعم الاستقرار والوحدة للدفع نحو الانتخابات”.