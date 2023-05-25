المريمي: الشخصيات الجدلية إذا انطبقت عليهم الشروط فلا يوجد ما يمنعهم من خوض الانتخابات

ليبيا – قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن اجتماعات اللجنة المشتركة المكلفة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 مستمرة في أجواء إيجابية.

المريمي أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أن اللجنة مستمرة في نقاش النقاط الخلافية، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قدم مقترحًا مفاده أنه في حال فوز مترشح مزدوج الجنسية بالانتخابات لا يستلم العمل ولا يؤدي اليمين القانونية إلا بعد التنازل عن جنسيته الأخرى.

وأكد أن الشخصيات الجدلية مثل “سيف الإسلام القذافي” إذا انطبقت عليهم الشروط فلا يوجد ما يمنعهم من الترشح وخوض الانتخابات.