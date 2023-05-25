بدعم أممي وأوربي .. تدشين محطة معالجة صرف صحي بالقره بوللي

دشن البرنامج الانمائي للأمم المتحدة والاتحاد الأوربي، يوم أمس الأربعاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي في بلدية القره بوللي، لتعمل المحطة على تحسين إمكانية الوصول إلى المرافق الصحية وتوفير بيئة أكثر صحة لــ 67,000 من السكان بما فيهم 5100 من المهاجرين.

وباشر البرنامج الإنمائي، بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي، ومن خلال برنامج بلديتي الممول من الاتحاد الأوروبي، بتقديم الدعم لبلدية القره بوللي عبر توريد وتركيب أربع محطات متنقلة لمعالجة مياه الصرف الصحي، بسعة إجمالية تبلغ 2000 متر مكعب في اليوم.

ويأتي توريد وتركيب الوحدات الأربع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المتنقلة في بلدية القره بوللي في إطار برنامج “بلديتي” الذي يموله الاتحاد الأوروبي ويعمل على تنفيذه البرنامج الإنمائي والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي واليونيسيف.