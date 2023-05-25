طلبة شعبة الإذاعة في القبة يجرون زيارة تدريبية لاستديوهات ليبيا الرياضية بالبيضاء

أخبارليبيا24

أجرى قسم الإعلام شعبة الإذاعة بكلية آداب جامعة درنة فرع القبة الأربعاء، زيارة ميدانية تدريبية لاستديوهات قناة ليبيا الرياضية ببلدية البيضاء.

وتهدف الزيارة لدعم التعليم النظري الذي تلقاه الطلبة خلال المحاضرات في القاعات الدراسية؛ لكي يكونوا قادرين على إنتاج المعرفة بشكل عملي.

واطلع الطلبة على المعدات والأجهزة والأدوات التي تستخدم في العمل من التلفزيون، والاستديو، والكاميرات، وأجهزة المونتاج والمكساج والإضاءة، وأجهزة الصوت وغيرها.

وأكد رئيس قسم الإعلام مصطفى الخجخاج، أن التدريب العملي مكملا للجانب النظري، لكي يتم الربط بين المحاضرات التي تمت في القاعات الدراسية والتدريب العملي في استديوهات التلفزيون، حيث يحرص القسم على الاهتمام بالتدريبات والتطبيقات العملية لاستكمال دائرة المعرفة.

وأثنى الخجخاج في كلمته على مدير القناة والعاملين فيها على حسن استقبالهم، وتعاونهم لتدريب الطلبة وتعريفهم بأجهزة ومعدات العمل التلفزيوني ومهمة كل جهاز ومايحتويه الأستديو.

ومن جهته، رحب مدير قناة ليبيا الرياضية فرع البيضاء رافع الحضيري، بهذه الزيارة، معربا عن سعادته بهذا النهج الذي يتبعه قسم الإعلام بكلية الآداب جامعة درنة فرع القبة.

وأكد الحضيري أن استديوهات القناة تعتبر قاعة من القاعات الدراسية العملية لطلاب شعبة الإذاعة.

وأبدى مدير القناة استعداد الفريق العامل لاستقبال الطلبة داخل الأستيديو وأثناء عمليات النقل الخارجي التي ينفذها طاقم القناة؛ لكي يتحقق الجمع بين الجانبين النظري والعملي.

وقدم العاملين والفنيين بمختلف تخصصاتهم خلال الزيارة شرحا عمليا وافيا عن المعدات والأجهزة المستخدمة في العمل التلفزيوني ومايحتويه الأستيديو.

وتولى أعضاء هيأة التدريس بشعبة الإذاعة تقديم وعرض ما تم شرحه نظريا في المقررات الدراسية، وتبيانه على أرض الواقع في تناغم مع الفنيين والمهندسين الذي قاموا بتطبيق الجانب النظري عمليا لتوضيح مهمة الأجهزة والمعدات التقنية المستخدمة في العمل التلفزيوني.