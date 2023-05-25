بوزريبة: الطيران المُسير التركي استهدف الزاوية بأوامر من الدبيبة

قال عضو مجلس النواب، علي بوزريبة اليوم الخميس أن الطيران المُسير التركي استهدف مدينة الزاوية بأوامر من حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأضاف بوزريبة في تصريحات اعلامية: “نستغرب قيام الطيران التركي المسير الذي يتحرك بأوامر الدبيبة باستهداف استراحتي في منطقة بوصرة”.

وتابع عضو مجلس النواب، قائلًا أن القصف أسفر عن إصابات في صفوف المواطنين، وهو بمثابة إعلان لبداية الحرب بين قوات الاستعمار التركي وأعوانهم مع القوة الوطنية الليبية في المنطقة.

وأدان بوزريبة بشدة قصف الطيران المسير التركي لمواقع مدنية في الزاوية وميناء الماية.