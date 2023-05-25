المالية: مرتبات يونيو ستحال إلى المركزي قبل عيد الأضحى بوقت كافٍ

أخبارليبيا24

أكدت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، أن مرتبات يونيو ستحال إلى مصرف ليبيا المركزي قبل عيد الأضحى بوقت كافٍ.

وقالت المالية في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” :”بعد إحالة أذونات صرف مرتبات شهر مايو، تؤكد أنها بصدد استكمال إجراءات مرتبات شهر يونيو، لإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي لصرفها قبل عيد الأضحى المبارك بوقت كافٍ”.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية أعلنت اليوم الخميس، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات مايو إلى مصرف ليبيا المركزي.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” أن أذونات الصرف المحالة تشمل كافة الجهات الممولة من الخزانة العامة.

وأضافت وزارة المالية أنه تخم تسليم أذونات الصرف إلى إدارة العمليات المصرفية بمصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.