النائب العام يُعلن حبس الجاني في واقعة قـتـل مُشجع نادي الاتحاد

أعلن النائب العام المستشار الصديق الصور، عن حبس الجاني في واقعة قتل مُشجع نادي الاتحاد، عبدالمهيمن الفلاح، وهو من مُنتسبي وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية .

وقال الصور أن سبب وفاة المجني عليه تعرضه لطلق ناري أصابه في رأسه، والجاني من بين منسوبي وزارة الداخلية المُكلفين بحفظ الأمن في محل الحادثة.

وأشار النائب العام الى أن الجاني اعترف بواقع إطلاقه عيار ناري تجاه المركبة الآلية التي كان على متنها المجني عليه، إثر سماعه كلام فاحش فاه بها أحد الأشخاص دون أن يعينه.

وأضاف الصور، أنه تم استجواب عضو هيئة الشرطة الذي علم بوقوع الجريمة وشخص مرتكبها، وانتهى الأمر بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمة التحقيق.