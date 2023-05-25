مجلس أعيان وحكماء الزاوية يعلق بشأن قصف الطيران المسير

قال نائب رئيس مجلس أعيان وحكماء الزاوية جمعة الجيلاني أن طيران مسير قصف موقعين جنوبي المدينة دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاستهداف

وأشار الجيلاني في تصريحات لقناة الأحرار أن القصف الأول استهدف استراحة بمنطقة أبوصرة والثاني استهدف موقعا في الماية خلف جريحين .

وفي السياق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة شخص بجروح طفيفة جراء قصف الطيران المسير قرب منطقة السيدة زينب جنوب مدينة الزاوية.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب، علي بوزريبة اليوم الخميس أن الطيران المُسير التركي استهدف مدينة الزاوية بأوامر من حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.