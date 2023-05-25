شركة الكهرباء: وصول معدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول معدات وقطع غيار خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة وذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أنه وصلت إلى مخازن الشركة الرئيسة عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري شحنات لمعدات متضمنة ( 48 ) طردًا موردًا من شركتي سيمنس الألمانية و( GE ) الأمريكية تحتوي على قطع غيار ومعدات خاصة بمحطتي جنوب طرابلس والزويتينة وذلك لإجراء صيانات طويلة الأجل للوحدات الغازية الجاري تنفيذها حاليًا.

وأشارت الشركة لعامة للكهرباء إلى وصول آلة تنقية الزيوت موردة من شركة ألجيك خاصة بمحطات جنوب طرابلس ومصراتة والرويس والزويتينة .

ولفتت الشركة العامة للكهرباء إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودها لتجديد وحدات التوليد لإطالة عمرها ورفع أدائها الإنتاجي دعمًا للشبكة الكهربائية .