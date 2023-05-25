معزب: أي تصويت حول شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية لن يمر

ليبيا – استبعد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 محمد معزب،وصول اللجنة إلى توافق كامل في المغرب، مؤكدا أن نقاط الخلاف الجوهرية والرئيسة ما زالت قائمة إلى حد الآن.

معزب وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري،رأى أن تشكيل أي حكومة جديدة ستكون مشكلة وعقبة في طريق الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك دولا مؤثرة في الملف الليبي ضد دمج الحكومتين وتدعم خيار تشكيل حكومة جديدة ومصغرة، مستبعدا في الوقت نفسه أن تجرى الانتخابات هذا العام بحسب المعطيات الحالية.

ولفت إلى أن هناك خلافا كبيرا داخل المجلس حول شروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية، مؤكدا أن أي تصويت بخصوص هذه الشروط لن يمر،على حد قوله.