ليبيا.. إحالة أذونات صرف مرتبات مايو إلى المصرف المركزي

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الخميس، إحالة أذونات الصرف الخاصة بمرتبات شهر مايو، لجميع الجهات الممولة من الخزانة العامة إلى مصرف ليبيا المركزي، لاستكمال إجراءات تسييلها إلى حسابات الجهات العامة.

وفي مارس الماضي، بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير المالية خالد المبروك تسريع صرف مرتبات الموظفين لتصل إليهم في وقت مناسب.

وشدد الدبيبة على أهمية العمل على تنظيم العلاقة بين المصرف والوزارة بما يسهم في صرف المرتبات بشكل أسرع وأكثر دقة، وقد جاء الاجتماع في ظل تأخر صرف المرتبات.