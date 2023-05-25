صحيفة نيجيرية: الأمم المتحدة صادرت 500 مليار دولار من الأموال الليبية في البنوك الأجنبية

قالت صحيفة ” This Day ” النيجيرية، إن الأمم المتحدة صادرت 500 مليار دولار من الأموال الليبية في البنوك الأجنبية.

وأضافت الصحيفة النيجيرية، أنه تحت شعار “مساعدة الليبيين” تمت مصادرة ذاك المبلغ، وأن الأمم المتحدة والدول الغربية، يتقاسمون تلك المبالغ فيما بينها، إلى جانب أصول أخرى بمليارات الدولارات تابعة للبلاد، بحسب صحيفة صدى الاقتصادية.

وذكرت الصحيفة، أنه من السهل جداً في ظل ما يحدث في ليبيا من انقسامات ونزاعات أن تكون ليبيا أرضا خصبة للتنافس بين أمريكا وبريطانيا وفرنسا حيث يمكنها بسهولة استغلال ثروات البلاد دون منازع.