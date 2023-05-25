قبيل انتخابات المدينة.. اختتام دورة تدريبية لموظفي مراكز الاقتراع في درج

اختتمت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية الدورة التدريبية الخاصة بتدريب موظفي مراكز الإقتراع ببلدية درج وذلك قبيل الانتخابات المقررة في المدينة يوم السبت القادم.

وبينت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية أن الدورة التدريبية التي تواصلت ليومين استهدفت 5 مراكز تم تقسيمهم إلى (9) محطات وتوزيعهم على مجموعتين لعدد (40) متدرب من موظفي مراكز الاقتراع ببلدية درج.

وتناولت الدورة التدريبية التي عقدت بإشراف نخبة من المدربين المحليين كيفية ملئ نموذج النتائج ، وكيفية تعبئة مواد محطة الإقتراع، وإجراء عملية الفرز والعد عملي، وتدريب عملي على إجراءات عملية الفرز والعد وملء نموذج النتائج وتعبئة المواد.

وأشارت اللجنة المركزية إلى أن يوم الاقتراع لبلديتي (درج زواوة) سيكون يوم السبت القادم داعية كافة الجهات المجتمعية والأمنية لدعم سير العملية الإنتخابيه بهذه البلديات وتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسلاسة ونزاهة .