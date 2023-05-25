أول تعليق لحكومة الوحدة الوطنية بشأن العمليات العسكرية والضربات الجوية في منطقة الساحل الغربي

علق المتحدث الرسمي بإسم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، محمد حمودة، اليوم الخميس، بشأن الضربات الجوية التي استهدفت مناطق مختلفة في مدينة الزاوية وميناء الماية.

وقال المتحدث في تصريحات اعلامية “طيراننا الوطني، نفذ صباح اليوم ضربات جوية ناجحة دقيقة وموجهة، ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر، في منطقة الساحل الغربي”.

وأضاف المتحدث أن “العملية كانت بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”، مضيفاً أن ” الضربات ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية”.

وأكد المتحدث أن “العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها”.

وعلى ذات الصعيد، أكد نائب رئيس مجلس حكماء الزاوية “جمعة الجيلاني” جرح شخصين جراء قصف الطيران المسير لموقعين جنوب الزاوية، الأول استراحة بمنطقة أبوصرة والثاني موقع في الماية

وفي السياق، أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة شخص بجروح طفيفة جراء قصف الطيران المسير قرب منطقة السيدة زينب جنوب مدينة الزاوية.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس النواب، علي بوزريبة اليوم الخميس أن الطيران المُسير التركي استهدف مدينة الزاوية بأوامر من حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.