شاهد.. وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تتبنى الضربات الجوية في الزاوية وتؤكد استمرارها حتى تحقيق اهدافها

أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبنيها للضربات الجوية والقصف الذي استهدف عدد من المناطق والاوكار في مدينة الزاوية ومنطقة الساحل الغربي اليوم الخميس.

وقالت الوزارة في بيان صادر عنها أن القصف الذي حدث اليوم على الساحل الغربي بمدينة الزاوية وميناء الماية، نفذه الطيران الوطني، وإستهدف أوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر، مشيرةً إلى أنها كانت ضربات ناجحة وحققت اهدافها، حسب وصف البيان.

وقالت الوزارة في بيانها أنها “تقوم بمهمتها الوطنية بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة وتؤكدة على تنفيذ التعليمات والخطة العسكرية الموضوعة من اجل تطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة والاعمال العصابية وانها لن تتأخر ابداً في القيام بواجبها الوطني.

كما أهابت وزارة الدفاع في البيان بجميع المواطنين التعاون التام مع القوات العسكرية والاركان العامة في العمليات العسكرية والتي لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.