بوشناف يلتقي وفدًا مصريًا رفيع المستوى في موسكو

أخبارليبيا24

التقى مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو وفدًا مصريًا رفيع المستوى.

وناقش الطرفان خلال المشاركة في أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي في روسيا العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض بوشناف والوفد المصري معظم قضايا الأمن القومي التي تهم المنطقة، والأوضاع على الساحتين المحلية والإقليمية والدولية.

ويضم الجانب المصري السفيرة فايزة أبوالنجا مستشار الرئيسالمصري للأمن القومي، والوزير مجدي عبدالغفار وزير الداخلية المصري الأسبق، إضافة إلى السفير نزيه النجاري سفير مصر لدى روسيا الاتحادية.

ويشارك المستشار إبراهيم بوشناف مستشار الأمن القومي الليبي بالعاصمة الروسية موسكو، في افتتاح أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي.

وتشارك أكثر من مئة دولة في أعمال المنتدى من بينها ليبيا، وشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بكلمة له عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى والمسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

ووجه بتروشيف الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.