بوشناف يبحث مع نظيره الروسي قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين

أخبارليبيا24

بحث مستشار الأمن القومي الليبي إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، مع نظيره الروسي نيكولاي بتروشيف مختلف قضايا الأمن القومي التي تهم البلدين.

وتطرق بوشناف خلال استقباله من بتروشيف في مكتبه بمجلس الأمن القومي العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الأوضاع الراهنة في المنطقة على رأسها الأزمة الليبية، وتداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية.

وفي ختام اللقاء، أهدى مستشار الأمن القومي الروسي نظيره الليبي هدايا تذكارية تعبر عن عمق العلاقة بين البلدين الصديقين.

ويشارك مستشار الأمن القومي الليبي في أعمال الدورة الحادية عشر لمنتدى الأمن الدولي بالعاصمة الروسية موسكو بمشاركة أكثر من مئة دولة.

وألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كلمة عبر الدائرة المغلقة في افتتاح المنتدى، فيما حضره وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وافتتح أمين مجلس الأمن القومي في الاتحاد الروسي نيكولاي بتروشيف أعمال هذا المنتدى الدولي للمسؤولين رفيعي المستوى المسؤولين عن المسائل الأمنية في بلدانهم، حيث يقام المنتدى برعاية المجلس.

يشار إلى ان بتروشيف وجه الدعوة لبوشناف للمشاركة على رأس وفد رفيع في أعمال المنتدى، حيث يلتقي مستشار الأمن القومي الليبي بعدد من نظرائه في عدة دول على هامش هذا المنتدى الدولي الهام.