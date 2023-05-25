صالح: عودة عمل المجمع الصناعي رأس لانوف يسهم في دعم الاقتصاد

أكد رئيس مجلس النوب عقيلة صالح أن عودة المجمع الصناعي رأس لانوف للعمل سيساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير احتياجات السوق المحلي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة الوطنية للنفط أن صالح تقدم بالشكر لمجلس إدارة المؤسسة وكافة العاملين بها ومن ضمنهم شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز لجهودهم التي تكللت بعودة المجمع الصناعي رأس لانوف بعد توقفه لأكثر من عشر سنوات.

وأشاد صالح بعودة عمل المجمع الصناعي رأس لانوف الذي تميز تحقيقهُ بكفاءات وطنية في جميع مراحله الأمر الذي سوف يُساهم في دعم الاقتصاد الوطني في قطاع النفط وتوفير احتياجات السوق المحلي.