مصدر عسكري: عملية عسكرية برية متوقعة في المنطقة الغربية خلال الساعات القادمة

قال مصدر عسكري بحكومة الوحدة الوطنية في تصريحات صحفية أن عملية عسكرية برية متوقعة في المنطقة الغربية خلال الساعات القادمة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية تبنيها للضربات الجوية والقصف الذي استهدف عدد من المناطق والاوكار في مدينة الزاوية ومنطقة الساحل الغربي اليوم الخميس، مؤكدةً إستهداف أوكار تهريب الوقود وتجارة المخدرات والإتجار بالبشر، مشيرةً إلى أنها كانت ضربات ناجحة وحققت اهدافها، وأن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.

وفي السياق، قال المتحدث الرسمي بإسم حكومة الوحدة الوطنية، محمد حمودة، في تصريحات اعلامية أن “الطيران الوطني، نفذ صباح اليوم ضربات جوية ناجحة دقيقة وموجهة”، مشيراً إلى أن العملية كانت بمتابعة مباشرة من رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة”، وأن الضربات ضمن خطة عسكرية لتطهير مناطق الساحل الغربي وباقي مناطق ليبيا، من أوكار الجريمة، والأعمال العصابية”.

وعلى ذات الصعيد، أكد نائب رئيس مجلس حكماء الزاوية “جمعة الجيلاني” جرح شخصين جراء قصف الطيران المسير لموقعين جنوب الزاوية، الأول استراحة بمنطقة أبوصرة والثاني موقع في الماية

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ عن إصابة شخص بجروح طفيفة جراء قصف الطيران المسير قرب منطقة السيدة زينب جنوب مدينة الزاوية.