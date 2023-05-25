القطراني: الحكومة الليبية ماضية ومستمرة في تنفيذ خطتها لتوفير احتياجات كافة البلديات

التقى نائب رئيس الوزراء علي فرج القطراني، الأربعاء، رئيس وأعضاء الفرع البلدي مسوس ، بحضور عضو مجلس النواب حمد البنداق، ووزير الحكم المحلي سامي الضاوي، وذلك بمكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي.

وأستعرض اللقاء عددًا من الملفات الخدمية والمختنقات التي يعاني منها الفرع البلدي مسوس، ومنها ملف شُح المياه بالمنطقة واستكمال صيانة الآبار وتفعيل عقد إنشاء محطة تحلية، كذلك بحث المشاريع المتوقفة بالفرع ومناقشة ملف نقص إمداد الكهرباء بالإضافة إلى صيانة المستشفى القروي.

وأكد القطراني خلال اللقاء أن الحكومة الليبية ماضية ومستمرة في تنفيذ خطتها لتوفير احتياجات كافة البلديات والفروع البلدية من خلال وزاراتها ، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزير الكهرباء فيما يتعلق بحل مختنقات قطاع الكهرباء ومشكلة شُح المياه وإستكمال صيانة آبار المياه ، وفيما يتعلق بالمستشفى القروي مسوس.

وأصدر القطراني تعليماته بالتنسيق مع إدارة المشاريع للتواصل مع الشركة المُنفذة لاستكمال عقدها وتسهيل متطلباتها، إلى جانب العمل على صيانة الطريق الرابط بين سلوق ومسوس