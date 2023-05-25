سفير فرنسا لدى ليبيا: ليس من صلاحياتنا التعليق على أي شخصية تنوي خوض الانتخابات

أكد سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، أنه ليس من صلاحيات فرنسا التعليق على أي شخصية تنوي خوض الانتخابات.

وقال السفير الفرنسي في تصريحات صحفية أن “الليبيون بمفردهم هم من سيقرّرون الوسائل والخطوات التي يجب الالتزام بها بمسار إجراء الانتخابات، مضيفاً أن “الأمر متروك لليبيين ليحدّدوا في قوانين الانتخابات كل ما يتعلق بها”.

وأضاف مهراج أن “فرنسا تعمل منذ عام 2017 على تسهيل إجراء حوار شامل بين جميع الجهات الليبية الفاعلة، مشيراً إلى “دعم مبادرة باثيلي لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية نهاية العام الحالي”.

وأشار مهراج إلى أن “الأساس الذي تعتمد عليه مبادرة باثيلي هو تعزيز الاتفاق بين جميع الجهات السياسية والأمنية الفاعلة”، مضيفاً “نؤيد ما أعلنه باثيلي عن ضرورة ضمان تمتع الانتخابات بمستويات عالية من النزاهة والمصداقية في جميع أنحاء ليبيا”.

ونوه مهراج بتقديم مزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية ولجنة 5+5 مطلوب لتأمين العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسة العسكرية، مؤكداً “هذا الدعم سيُعد ركيزة مهمة في مواجهة التحديات الأمنية التي تعترض العملية الانتخابية في ليبيا كمعضلة القوات الأجنبية والمرتزقة”.