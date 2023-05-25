لجنة الزاوية الأمنية التابعة للحداد تُخلي مسؤوليتها من قصف مواقع بمدينة الزاوية ..وتوضح مهامها!

أخلت لجنة الزاوية الأمنية التابعة لرئيس هيئة الاركان العامة الفريق أول محمد الحداد مسؤوليتها في بيان، عن القصف الذي طال مواقع في مدينة الزاوية من قبل الطيران التركي المسير.

وقالت اللجنة في بيان صادر عنها انه “لم يتم التنسيق معنا بخصوص استهداف هذه المواقع أو غيرها وكل مهامنا تقتصر على مساندة الجهات الأمنية لتنفيذ مهامها في مكافحة الظواهر السلبية داخل المدينة فقط”.

وفي البيان اكدت اللجنة أنها لم تصدر اي تعليمات بشأن ضرب الاهداف التي تم قصفها من الطيران المسير ولم يتم التنسيق معها من أي جهة أخرى باستهداف هذه الاهداف وأن المهام الموكلة إليها هي مساندة الجهات الامنية الواقعة في نطاق الزاوية لتنفيذ مهامها في مكافحة الظواهر السلبية الواردة في مطالب الحراك”.

وأضاف البيان ان اللجنة باشرت مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدةً على تنفيذ الخطة الأمنية التي أحالتها رئاسة الاركان العامة بكل مهنية”.