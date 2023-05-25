بيان شديد اللهجة من الحكومة الليبية حول القصف العشوائي الذي تعرضت له عدة مناطق في الزاوية

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية بيانا تدين فيه القصف العشوائي الذي تعرضت له عدة مواقع في مدينة الزاوية وميناء الماية التابع للوزارة.

وقال وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء عصام أبو زريبة في بيان نشرته الوزارة عبر حسابها فيسبوك، اليوم الخميس، وتاليا نصه:

تدين وزارة الداخلية بالحكومة الليبية بشدة الهجوم الذي استهدف إدارة خفر السواحل بالمنطقة الغربية الواقعة بميناء المالية ومنطقة ابو صرة والسيدة زينب جنوب مدينة الزاوية.

واستنكرت بشدة العملية التي نفذها الطيران المسير، صباح اليوم واسفرت عن إصابة عدد من عناصر الأمن التابعين للوزارة.

وأهاب أبو زريبة بالجهات المعنية بضرورة ممارسة مهامها وفتح تحقيق على الفور حول هذه العملية النكراء التي قد تكون عواقبها وخيمة.

وتتمنى الوزارة الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، مؤكدة أن هذه الأمور لن تمر مرور الكرام.

وبحسب البيان، طالب أبو زريبة مجلس الأمن وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا العمل وتوثيق هذه الجرائم لمحاسبة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة.

ودعا أبو زريبة الجميع للتضامن في محاربة العنف وتؤكد عزمها على القيام بكل ما يلزم للحفاظ على أمن واستقرار البلاد وحماية المواطنين.