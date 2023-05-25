وزير الاقتصاد يحث أصحاب الأعمال الأتراك على المشاركة في تطوير الموانئ

حثّ وزير الاقتصاد محمد الحويج أصحاب الأعمال الأتراك على المشاركة في تنفيذ المشاريع المعتمدة وفق رؤية حكومة الوحدة الوطنية لتطوير الموانئ وإنشاء المناطق الحرة والخاصة وتنشيط تجارة العبور نحو السوق الافريقي والمساهمة في توطين المشاريع الصناعية والزراعية بكافة المناطق وتطوير العلاقات مع القطاع الخاص بليبيا

جاء ذلك خلال لقاء وزير الاقتصاد وفدا من أصحاب الأعمال من تركيا برئاسة رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي التركي مرتضى قرنفيل بديوان الوزارة استكمالا للقاءات إسطنبول منتصف شهر مايو الجاري.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس قسم التعاون الدولي بوزارة الاقتصاد فرج البي بحث دور الشركات التركية في تنمية وتطوير البنية التحتية بمختلف القطاعات والمشاركة في تنفيذ مدينة المعارض جنوب العاصمة طرابلس تحت اشراف الهيئة العامة للمعارض التابعة للوزارة، وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشاريع استثمارية بقطاع النفط والغاز وإنشاء مصافِ للمنتجات النفطية تحت إشراف المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم وزارة الصحة لتوطين العلاج بالداخل وإنشاء مشفى مشترك بالعاصمة طرابلس.