عضو بمجلس الدولة يتحدث عن شرط “حسم” النقاط الخلافية بشأن مزودجي الجنسية والعسكريين

صرح عضو مجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب أن لجنة 6+6 لن تحسم النقاط الخلافية إلا إذا تماهى ممثلو مجلس الدولة مع السماح للعسكريين وذوي الجنسيتين بالترشح.

وقال معزب في تصريحات صحفية أن التوافق الكامل وفقا لبيان اللجنة أمرٌ مستبعدٌ وخصوصا فيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الدولة.

وأضاف معزب أن “بيان لجنة 6+6 من المغرب كان فضفاضًا وخاليًا من الصراحة والوضوح”.

وأكد معزب أن “مجلس الدولة قال كلمته بشأن العسكريين ومزدوجي الجنسية وموقفي ثابت إزاء رفض ترشحهم”.

وشدد معزب على أن “موقفه يرتكز على أن المنطق لا يقبل رئيسا للدولة بجنسية أجنبية ولا دولة مدنية بقيادة عسكرية”.