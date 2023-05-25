وزير الداخلية يبحث تطوير التدريب مع  الإدارة العامة للتدريب بالمنطقة الشرقية

بحث وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة مع مدير فرع الإدارة العامة للتَّدْريب بِالمنطقة الشرقية العميد خميس الوازن الأعمالَ التي أنجزتها إدارة التدريب و الصعُوبات التي تواجه العمل وتذليلها بما يساهم فِي الارتقاء بمستوى التَّدْريب

و استعرض مدير فرع الإدارة العامة للتدريب خلال الاجتماع مع وزير الداخلية- سيرَ الدورات المقامة في الوقت الحالي بِالمدرسة الفنية بِفرع الإدارة وَتقييم أدائها وَتحديد النواحي التي تحتاج إلى تحسين وَتطوير لِتفاديها خِلال الدورات السابقة.

كمَا تمَّ مُناقشة الخُطط الاِستراتيجية وَالبرامج التَّدْريبيَّة التي سيتم اتباعها أثناء عقد الدورات القيادية والدورات الخاصة بالمستجدين خلال الفترة القادمة.