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علي بوزريبة: سنلعن انتفاضة شعبية والايام القادمة ستشهد تحرر المنطقة الغربية من الاستعــمار التركي

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

اعتبر عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية علي بوزريبة استهداف الطيران التركي المسير للمدينة عملية إرهابية استعمارية.

وقال بوزريبة في تصريحات صحفية ان قصف تركيا لمنطقة أبوصرة واستهداف قسم الشرطة والجوازات ومنزلي عملية إرهابية استعمارية.

وأضاف بوزريبة أن عدد من المواطنين أصيبوا جراء استهداف الطيران التركي المسير للمدينة، مضيفاً أن القصف استهدف عدة مواقع قرب منطقتي بوصرة وميناء الماية.

وأدان بوزريبة من يتعامل مع المستعمرين ولن نقف مكتوفي الأيدي، مضيفاً أن “القصف غير مبرر ولا نعرف أسبابه”.

وأكد بوزريبة “سنعلن قريبًا انتفاضة شعبية وطنية ضد الاستعمار التركي والإرهابيين، مشيراً إلى أن “المنطقة الغربية ستتحرر الأيام القادمة من هذا الاستعمار الغاشم”.

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