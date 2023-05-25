وزير الداخلية يبحث مع نائب رئيس الحكومة تعزيز الأمن و السلامة  بالجنوب

بحث وزير الداخلية اللواء عصام بوزريبة مع نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة خلال لقاء بديوان الوزارة في بنغازي – سبل تعزيز الأمن والسلامة العامة فِي المنطقة الجنوبية.

و ناقش الطرفان خلال اللقاء عديد القضايا بما فِي ذلك تحسين الخدمات الأمنية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الأمني و الصعوبات التي تواجه مُنتسبي وَزارة الداخلية أثناء مُمارسة مهامهم والعمل على تذليلها بما يساهم في إنجاح وَتعزيز الأمن .

و أكد وزير الداخلية على سعيه لفرض الأمن والنهوض بِالمديريات وَالأجهزة الأمنية فِي المنطقة الجنوبية، وَالعمل على توفير اِحتياجات رجال الأمن.