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وزير الداخلية يبحث مع نائب رئيس الحكومة تعزيز الأمن و السلامة  بالجنوب

تم النشر منذُ 18 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

بحث وزير الداخلية  اللواء عصام بوزريبة مع نائب رئيس الحكومة سالم الزادمة خلال لقاء بديوان الوزارة في بنغازي – سبل تعزيز  الأمن والسلامة العامة فِي  المنطقة الجنوبية.

و ناقش الطرفان خلال اللقاء  عديد  القضايا بما فِي ذلك تحسين الخدمات الأمنية ومكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية وتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الاستقرار الأمني  و الصعوبات التي تواجه مُنتسبي وَزارة الداخلية أثناء مُمارسة مهامهم والعمل على تذليلها بما يساهم في إنجاح وَتعزيز الأمن .

و أكد   وزير الداخلية   على سعيه لفرض الأمن والنهوض بِالمديريات وَالأجهزة الأمنية فِي المنطقة الجنوبية، وَالعمل على توفير اِحتياجات رجال الأمن.

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قناة ليبيا الحدث

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